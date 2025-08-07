Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 12:21

Buscar

Últimas notícias
X
Referência

Casa da Saúde de MS é referência no tratamento contínuo de pacientes crônicos

Os dados da Assistência Farmacêutica da SES revelam que dos 37.863 pacientes ativos, mais de 26 mil acessam o programa de forma ininterrupta

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 08:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa da Saúde, Divulgação

Sete em cada dez pacientes atualmente cadastrados na Casa da Saúde utilizam o serviço de forma contínua há mais de uma década. Os dados da Assistência Farmacêutica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) revelam que dos 37.863 pacientes ativos, mais de 26 mil acessam o programa de forma ininterrupta, garantindo o tratamento adequado para condições crônicas que exigem o uso regular de medicamentos especializados.

Muitos desses pacientes inclusive mantêm o vínculo com a unidade há bem mais do que 10 anos. Há registros de usuários que recebem medicamentos desde 2008 e 2009, por exemplo, demonstrando o papel fundamental da Casa da Saúde na garantia do acesso a tratamentos de alto custo ao longo da vida.

Esses tratamentos envolvem medicamentos para asma grave, doença de Parkinson, epilepsia de difícil controle, hipertensão pulmonar, artrite reumatoide, entre outros.

“Esse dado mostra o quanto o serviço é essencial para a manutenção da qualidade de vida de quem convive com doenças crônicas. A regularidade no fornecimento desses medicamentos faz diferença direta no controle clínico e na autonomia dos pacientes”, afirma a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski.
Suporte farmacêutico

A Casa da Saúde atende à população por meio do CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), que exige laudos, exames e protocolos clínicos rigorosos para a liberação dos medicamentos. É esse controle que assegura a continuidade e o uso adequado dos tratamentos no SUS (Sistema Único de Saúde).

A maior parte dos usuários da Casa da Saúde é formada por adultos e idosos que dependem da unidade para dar continuidade ao tratamento conforme indicação médica. Em muitos casos, o serviço é a principal ou única fonte de acesso aos medicamentos, especialmente aqueles que não estão disponíveis na rede básica municipal ou têm custo elevado.

A retirada dos medicamentos é feita mediante agendamento e apresentação da documentação atualizada. Também há possibilidade de recebê-los diretamente na residência, por meio do Programa Remédio em Casa. Além do atendimento presencial, a Secretaria de Saúde também realiza ações voltadas ao uso racional dos medicamentos e à melhoria da logística de distribuição.

A Casa da Saúde está localizada na Rua Dom Aquino, 1789, no Centro de Campo Grande. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com suporte farmacêutico e orientações à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!


Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS

Serviços

Militares de Aquidauana visitam Corumbá para orientar sobre a Junta Militar

Meio Ambiente

Pantanal registra queda de quase 97% nos focos de incêndio em julho

MS lança edital para pagar produtores que preservam o Pantanal

Tamanduá-bandeira é visto atravessando rio a nado no Pantanal

Justiça confirma legitimidade do Ibama para proteger o bioma do Pantanal

Rodovias

Motiva Pantanal anuncia isenção para motos e desconto progressivo em pedágios

Publicidade

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

ÚLTIMAS

Oitavas de final

Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians explorou os vários erros do rival, sobretudo técnicos, e conquistou com merecimento a classificação

Educação

Fies 2025: divulgada lista de espera do segundo semestre

Convocações de pré-selecionados ocorrem até 19 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo