Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:11

Buscar

Últimas notícias
X
126 anos

Casa da Saúde e Hemosul não têm funcionamento amanhã

Locais estarão fechados devido ao aniversário de Campo Grande

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 12:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Bruno Rezende, Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público terça-feira (26) devido ao feriado municipal do aniversário de Campo Grande.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação das solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Assim, a SES orienta a população a fazer a retirada de medicamento até segunda-feira, 25 de agosto. O feriado municipal foi estabelecido pelo Governo do Estado por meio de decreto. A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz retorna com o atendimento normal na quarta-feira (27).

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande.

Hemosul

Na próxima terça-feira (26), as unidades do Hemosul em Campo Grande estarão todas fechadas em comemoração ao aniversário da capital. O funcionamento volta ao normal na quarta-feira (27).

O funcionamento das demais unidades disponíveis em Mato Grosso do Sul está disponível no site do órgão, com os dias e horários especificados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inmet

Aquidauana registra 12ºC nesta segunda-feira

Inmet

Máxima é de 30ºC em Aquidauana hoje com temperatura em declínio

Meio Ambiente

Propriedades são alvo de investigação do MPMS por desmatamento no Cerrado

Desmatamento ilegal em Bodoquena leva MPMS a exigir recuperação de área protegida

Desmatamento na Amazônia sobe 4%, mas ainda é o segundo menor da série histórica

MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque

Justiça

Tribunal do Júri de Campo Grande condena três réus a mais de 100 anos de prisão

Publicidade

Tempo

Frente fria derruba temperaturas em Aquidauana no fim de semana

ÚLTIMAS

24ª edição

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados

Luto

Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Da conhecida família Fialho, Roberval atualmente morava na Capital

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo