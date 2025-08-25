Casa da Saúde e Hemosul não têm funcionamento amanhã

Locais estarão fechados devido ao aniversário de Campo Grande
Bruno Rezende, Governo de MS
A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público terça-feira (26) devido ao feriado municipal do aniversário de Campo Grande.
A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
Para renovação das solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.
Assim, a SES orienta a população a fazer a retirada de medicamento até segunda-feira, 25 de agosto. O feriado municipal foi estabelecido pelo Governo do Estado por meio de decreto. A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz retorna com o atendimento normal na quarta-feira (27).
A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande.
Hemosul
Na próxima terça-feira (26), as unidades do Hemosul em Campo Grande estarão todas fechadas em comemoração ao aniversário da capital. O funcionamento volta ao normal na quarta-feira (27).
O funcionamento das demais unidades disponíveis em Mato Grosso do Sul está disponível no site do órgão, com os dias e horários especificados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Desmatamento ilegal em Bodoquena leva MPMS a exigir recuperação de área protegida
Desmatamento na Amazônia sobe 4%, mas ainda é o segundo menor da série histórica
MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque
24ª edição
Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados
Luto
Da conhecida família Fialho, Roberval atualmente morava na Capital
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS