Casa do Trabalhador de Aquidauana participa do Pantanal Tech MS 2025

Casa do Trabalhador de Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana participará do Pantanal Tech MS 2025 com atendimento ao público entre os dias 26 e 28 de junho, das 8h às 18h, na UEMS (Unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana. Os serviços estarão disponíveis no estande do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Casa do Trabalhador integra a rede da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), que possui 36 unidades em funcionamento no estado. A participação no Pantanal Tech tem o objetivo de aproximar os serviços de intermediação de mão de obra da população e facilitar o acesso a informações sobre direitos trabalhistas e inserção no mercado de trabalho.

O Pantanal Tech MS 2025 acontece de 26 a 29 de junho e reúne atividades voltadas ao agronegócio, inovação e sustentabilidade, com participação de instituições públicas, empresas e representantes da sociedade civil. A abertura oficial está marcada para o dia 26, às 9h30, com a presença de autoridades estaduais e parceiros do evento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!