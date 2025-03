Casal fica em estado grave apÃ³s ser atropelado na BR-262

Corpo de Bombeiros realizou atendimento / Jornal Midiamax

Na madrugada deste domingo (9), um casal ficou gravemente ferido após a moto em que estavam ser atingida por um veículo na BR-262, próximo ao km 354, na zona rural de Campo Grande. O motorista do carro, um Fiat Strada, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O condutor da motocicleta, um homem de 41 anos, sofreu um traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave. A passageira, uma mulher de 39 anos, também precisou de atendimento emergencial, mas a extensão de seus ferimentos ainda não foi informada. O Corpo de Bombeiros encaminhou os dois para a Santa Casa de Campo Grande.

Testemunhas relataram que o motorista do Fiat Strada realizava ultrapassagens perigosas antes da colisão. “Ele já tinha ultrapassado uma caminhonete e uma van. Quando voltou para a pista, acabou fechando a moto”, disse uma pessoa que presenciou o acidente, de acordo com o Jornal Midiamax.

Cerca de uma hora após o ocorrido, um homem se apresentou à polícia afirmando ser o dono do Fiat Strada. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,69 mg/L de álcool por litro de ar expelido, confirmando o estado de embriaguez. No entanto, ele alegou que um amigo estava dirigindo o veículo no momento do acidente, mas não soube informar o nome do suposto condutor.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou peças compatíveis com um Fiat Strada no local do acidente, mas o veículo não foi apresentado pelo proprietário. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue sob investigação.