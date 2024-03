Casal fica ferido após bater carro em árvore na MS-450

Veículo ficou atravessado na pista / Divulgação

Um casal, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido com ferimentos após bater o carro em uma árvore na MS-450, próximo ao Clube de Laço de Aquidauana, na noite de sábado, 2.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 18h32, o casal seguia sentido a Campo Grande, quando a mulher perdeu o controle da direção e bateu na árvore.

O passageiro, de 45 anos, estava sentado no acostamento, consciente e com ferimentos no rosto e joelho. Já a motorista estava com dor no joelho e braço. Ambos foram encaminhados para o Pronto Socorro da cidade.

O Citröen C4 ficou com a frente destruída e atravessado na pista. De acordo com uma testemunha, antes da colisão, o veículo estava sendo conduzido pelo homem, entretanto, eles haviam trocado a direção durante o trajeto.

A Polícia Militar foi acionada.