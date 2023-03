Cassems festeja 15 anos cuidando de vidas em Aquidauana

A unidade de Aquidauana do Hospital Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul) está em festa e tem dois motivos para festejar. Além dos 15 anos no município, tem o orgulho do trabalho realizado durante uma década e meia, cuidando da vida de gente de todas as idades e das cidades vizinhas. Com uma equipe forte e dedicada, que conta com 98 funcionários, além de um corpo clínico formado por 40 médicos especialistas e dez clínicos plantonistas, a unidade também atende com fisioterapia, para pacientes internados, psicologia, nutricionista e diversos serviços que buscam levar qualidade de vida aos seus associados.

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato do Grosso do Sul, que já cuidava de seus associados em Campo Grande, percebeu a necessidade de realizar o mesmo trabalho em Aquidauana, e no dia 29 de fevereiro de 2008, inaugurou uma unidade na cidade.

O orgulho de toda equipe é reconhecer que o atendimento que antes só seria possível ser prestado em Campo Grande, com empenho, trabalho e dedicação permitiu que a Cassems chegasse a várias outras cidades a exemplo de Aquidauana, onde a unidade passou recentemente por uma ampla reforma para se modernizar, buscando oferecer maior conforto e agilidade no atendimento aos servidores que procuram atendimento na Cassems.

A festa pelos 15 anos é da unidade hospitalar, mas quem vai receber o presente é o associado, que em breve poderá contar com o serviço de ressonância magnética, que será o único na região.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, considera que: “O hospital cresceu, aumentou o número de atendimento, de cirurgia, de internações, houve a necessidade de fazermos uma bela ampliação, modernizando toda a nossa estrutura para entregar a todos vocês um hospital de qualidade".