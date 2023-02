Cauã Reymond vem ao MS para gravação de novela

Ator agitou cidade do interior / Divulgação

O ator global Cauã Reymond está em Mato Grosso do Sul para gravar nova novela da TV Globo. Ele junto aos atores Barbara Reis, Johnny Massaro, Paulo Lessa chegaram em Dourados e começaram a participar das gravações na segunda-feira (30).

Segundo o Jornal O Estado, a região foi escolhida para gravação das primeiras cenas da nova novela da Globo. Desta vez a obra que foi inicialmente chamada de "Terra Vermelha", mas ainda não tem título definido e está sendo chamada provisoriamente de "Terra Bruta", enquanto a emissora estuda as alternativas.

Inicialmente, cogitou-se que os atores pudessem ter Deodápolis ou o distrito de Lagoa Bonita como destino, mas, depois de postagens em redes sociais, foi possível confirmar que os artistas estão em Dourados. Pelas postagens eles até já experimentaram e gostaram do tereré.

Segundo o portal, na segunda, frequentadores de uma academia de Dourados foram surpreendidos com a presença de Cauã. "A gente do nada lá no 'box', o coach explicando o treino, de repente aparece o Cauã, lá na porta do 'box', ele olhou, deu tchau e saiu. E a Thais falou assim: 'gente é o Cauã Reymond! Eu falei 'cê tá doida, menina, que mané Cauã!'; ela falou 'é sim'. Aí, ele foi embora, e a gente foi lá fora do box, para ver se era ele", conta a maquiadora Jéssica Bérgamo.

Ao sair, as jovens não o encontraram. "Ele tava escondido entre um pilar da loja, aí ele apareceu, assustando a gente [] Ele estava procurando uma academia ali perto, porque ele estava ficando no hotel Bahamas, para gravar novela, mas ele disse que não ia treinar ali, porque ele não faz crossfit", relata a jovem, que espera ver outros artistas do elenco circulando pela cidade. "Dourados daqui a pouco vai estar cheia de famosos", acredita.

Além da academia, o ator jantou no Aquarius Bar e Restaurante, onde tirou fotos com fãs e está gravando em uma fazenda próxima da cidade.