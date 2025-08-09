Acessibilidade

09 de Agosto de 2025 • 09:07

Evento

Cavalgada da Expoaqui 2025 repete sucesso de 2024

Para completar o clima festivo, os participantes aproveitaram um delicioso churrasco e uma animada violada acústica

Redação

Publicado em 09/08/2025 às 07:00

Atualizado em 09/08/2025 às 08:27

Foto: O Pantaneiro

Aquidauana viveu mais um dia de festa e tradição, neste sábado, 9, com a realização da Cavalgada da Expoaqui 2025. O evento, que marca a abertura extraoficial da 56ª Exposição Agropecuária de Aquidauana, repetiu o sucesso de 2024 e reuniu comitivas, cavaleiros e amazonas em um grande desfile pelas ruas da cidade.

A concentração começou cedo, às 7h, no Parque de Exposições, onde todos os participantes apresentaram exames e a GTA (Guia de Trânsito Animal). O cortejo seguiu pelas principais vias, atraindo o olhar e o aplauso de moradores e visitantes, que prestigiaram a passagem das comitivas ornamentadas e dos participantes trajados a caráter.

O tradicional concurso para escolha da Rainha da Expoaqui 2025 também foi um dos pontos altos da programação, coroando a representante que será o símbolo da festa deste ano.

Após o desfile, o Parque de Exposições se transformou em ponto de encontro para um saboroso churrasco e uma animada violada acústica, reunindo famílias, amigos e visitantes em um clima de confraternização.
Com sua mistura de cultura, tradição e integração comunitária, a Cavalgada da Expoaqui reafirma seu papel como um dos eventos mais queridos do calendário cultural de Aquidauana, mantendo viva a identidade rural e fortalecendo os laços entre campo e cidade.

