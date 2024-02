CCAA: qualidade de ensino com mensalidade e livro a partir de R$ 200

Quer aprender inglês e espanhol com qualidade e preço bom? Garanta já a promoção no CCAA em Aquidauana, com mensalidade e livro do semestre incluído a partir de R$ 200!

A promoção vai até 15 de março em um dos maiores centros de ensino de inglês e espanhol do mundo! O CCAA em Aquidauana tem mensalidade acessível para quem quer se especializar em outra língua.

Há descontos especiais para universitário e alunos da rede pública de ensino.

O CCAA Aquidauana está na cidade há mais de 20 anos e oferece para maior comodidade aos seus alunos, turmas nos três períodos, matutino, vespertino e noturno.

Há turmas a partir dos três anos de idade, com material exclusivo para cada idade.

As aulas acontecem em um espaço amplo e ambiente acolhedor e aconchegante, tudo para fazer com que o aluno (a) se sinta valorizado para aprender inglês e espanhol.

Além de seu sistema exclusivo, o CCAA conta com a presença de profissionais especializados e falantes nativos de inglês e espanhol, para oferecer ao aluno especialização e autenticidade.

O ensino personalizado é acompanhado do uso de tecnologia desde 1982, com videocassetes e TVs na sala de aula, isso logo evoluiu para o uso de computadores, já em 1990, antes da popularização da internet.

Para mais informações sobre a promoção, entre em contato pelo telefone: 67 3241-5699.