CCI de Aquidauana garante cuidado e alimentação aos idosos

Assessoria de Comunicação

Com o objetivo de promover qualidade de vida, bem-estar e valorização da terceira idade, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, mantém em pleno funcionamento o Centro de Convivência do Idoso (CCI). O local recebe diariamente dezenas de idosos com uma programação voltada ao cuidado, à saúde e à socialização.

Um dos principais destaques do serviço oferecido é a alimentação. As refeições servidas no CCI — café da manhã e almoço — são elaboradas por uma nutricionista da Secretaria, respeitando as necessidades nutricionais da melhor idade. “A comida aqui é de dar água na boca! Está sempre saborosa, bem temperada, feita com carinho. Agradeço por cada refeição que a gente compartilha aqui”, afirma dona Irene Cavalheiro de Souza, de 74 anos.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os idosos chegam ao CCI por meio do "Busão Social", veículo adaptado para o transporte com segurança e conforto, ou com condução própria. Além da alimentação, o espaço oferece acompanhamento com profissionais da saúde, atividades físicas orientadas e ações que estimulam o envelhecimento ativo e saudável.

“Idosos bem alimentados é sinônimo de cuidado e carinho”, ressalta Eloisa Pacheco, coordenadora do CCI.

Localizado na Rua Duque de Caxias, nº 2111, no Bairro Alto, o Centro de Convivência do Idoso é um ambiente preparado para acolher a população da terceira idade com dignidade, respeito e atenção. A proposta é promover a convivência, o fortalecimento da autoestima e o sentimento de pertencimento dos idosos na comunidade.

A Prefeitura de Aquidauana reforça o convite para que mais idosos conheçam o CCI e participem das atividades oferecidas. O espaço foi idealizado com carinho para quem merece viver bem.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!