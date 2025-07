Ceasa aponta queda no preço das hortaliças em julho

Ceasa

A boa oferta de alface e tomate colaborou com a queda nos preços das hortaliças nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). A caixa com 7 kg de alface crespa caiu 12,5% e está sendo vendida a R$ 35, em média, nas Centrais.

A caixa de tomate longa vida está sendo comercializada por R$ 130, cerca de 7% mais barata em relação à semana anterior. Entre as frutas, o destaque entre as maiores quedas é a uva Niágara, que está sendo vendida por R$ 60 a caixa de 5 kg.

Já o pepino continua com preços em alta pela segunda semana consecutiva. A caixa com 23 kg está custando, em média, R$ 100 — preço 11% mais caro que na cotação anterior. A melancia (R$ 1,60 o kg) e o quiabo (R$ 170 a caixa de 15 kg) também estão com preços mais aquecidos.

