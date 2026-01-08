Ceasa avança na articulação para implantação de projeto para combater desperdício

Reunião com a Semadesc nesta quinta-feira (8) discutiu detalhes operacionais e orçamentários da iniciativa, que prevê transformar hortifrútis em produtos como sopa desidratada para doação
O estudo técnico do projeto já contempla projeções de investimento, estrutura física, logística de captação e processamento / Divulgação
O projeto MS Nutri, iniciativa da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) voltada ao reaproveitamento de alimentos que seriam desperdiçados, deu mais um passo em sua estruturação. Nesta quinta-feira (8), representantes das Centrais se reuniram com integrantes da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) para alinhar detalhes da implantação.
O encontro, solicitado pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck, contou com a presença do diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa, Fernando Begena, e do analista administrativo Rodrigo de Oliveira Xavier. Pela secretaria, participaram a secretária-executiva de Agricultura Familiar, Karla Nadai, e a coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Maria Tainara Soares. Durante a reunião, foram apresentados o projeto executivo e o relatório orçamentário do MS Nutri.
O projeto prevê a construção de um espaço dedicado no complexo da Ceasa para o beneficiamento de hortifrútis. O foco será a transformação desses produtos em itens como verduras higienizadas, polpas de fruta, barras de cereais e, principalmente, sopa desidratada. Este último é considerado o carro-chefe da iniciativa: um composto à base de legumes desidratados, macarrão e proteína de soja, com rendimento para até dez refeições.
Todo o alimento produzido pelo MS Nutri terá destino social, sendo distribuído gratuitamente para instituições cadastradas na Ceasa que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. O estudo técnico do projeto já contempla projeções de investimento, estrutura física, logística de captação e processamento.
Na reunião, foram discutidas melhorias, sugestões e critérios para garantir a eficiência operacional e institucional do programa. As representantes da Semadesc manifestaram apoio total à iniciativa. O MS Nutri, liderado pela Ceasa, está aberto a parcerias com os setores público e privado para se tornar realidade.
"O MS Nutri é um projeto estratégico que une combate ao desperdício de alimentos, segurança alimentar e responsabilidade social. Nosso objetivo é estruturar uma iniciativa eficiente, com parcerias sólidas, capaz de transformar alimentos que seriam desperdiçados em refeições nutritivas e levar dignidade a quem mais precisa em Mato Grosso do Sul", destacou o diretor Fernando Begena. As tratativas continuarão, com as atualizações sendo repassadas ao secretário Jaime Verruck.
