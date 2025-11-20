Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:09

Economia

Ceasa de MS chega aos 46 anos

De janeiro a setembro de 2025, a Ceasa comercializou 176,5 mil toneladas de produtos, um aumento de 8,93% em relação ao mesmo período de 2024

Da redação

Publicado em 20/11/2025 às 11:12

Divulgação/ Ceasa

Há 46 anos, a Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) é o coração do abastecimento em Mato Grosso do Sul, conectando produtores, comerciantes e consumidores em uma rede que movimenta a economia, impulsiona o desenvolvimento regional e leva qualidade à mesa de milhares de famílias.

A que marcou mais de quatro décadas e meia de sua operacionalização foi comemorada ontem (18), com o entreposto celebrando resultados expressivos que comprovam sua relevância na dinâmica econômica do Estado.

De janeiro a setembro de 2025, a Ceasa comercializou 176,5 mil toneladas de produtos, um aumento de 8,93% em relação ao mesmo período de 2024. A crescente participação sul-mato-grossense no volume de hortifrutigranjeiros comercializados chama atenção ano após ano.

Mato Grosso do Sul é o segundo maior fornecedor de frutas, verduras, ovos e legumes para a Ceasa, com 25 mil toneladas no período - um crescimento de 19,29% frente a 2024. O Estado fica atrás apenas de São Paulo, responsável por 44,4 mil toneladas enviadas ao entreposto.

Entre os municípios que mais contribuíram com mercadorias de origem 100% sul-mato-grossense estão Terenos (6,8 mil toneladas), Sidrolândia (5,8 mil toneladas) e Campo Grande (2,5 mil toneladas). A mandioca segue como o produto regional mais comercializado, com 4,3 mil toneladas, seguida da laranja (4,2 mil toneladas) e do ovo (3,6 mil toneladas).

Produtos importados também ganham espaço

Além de dinamizar a produção nacional, a Ceasa também recebe itens vindos do exterior. Entre janeiro e setembro de 2025, foram registradas 1,2 mil toneladas de hortifrutigranjeiros importados - um aumento de 92,83% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A Argentina lidera o envio de mercadorias, com 624,4 toneladas de alho, cebola, maçã e pera. Na sequência aparece o Chile, responsável por 240,6 toneladas de cereja, kiwi e maçã, seguido pelo Uruguai, com 93,8 toneladas de frutas como pera e tangerina.

A Ceasa-MS chega aos 46 anos com um olhar voltado para o futuro, planejando melhorias que tornem o entreposto cada vez mais sustentável, moderno e eficiente.

Nos próximos meses, a instituição vai substituir a energia elétrica por energia solar nos pavilhões da sede administrativa, na Central de Gestão de Resíduos (CGR) e no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (CECAF).

Também está em fase de licitação a contratação de empresa para a reestruturação funcional de 5.020,26 m² de pavimento e drenagem superficial na pista de rolamento. Paralelamente, a Ceasa negocia com a concessionária de saneamento a modernização do sistema de abastecimento de água das Centrais.

Outro avanço em destaque é o MS Nutri, projeto de combate ao desperdício de alimentos, que conta com apoio de parceiros estratégicos e tem potencial para beneficiar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade em Mato Grosso do Sul.

Para o diretor-presidente da Ceasa-MS, Daniel Mamédio, os 46 anos da instituição representam mais do que uma data comemorativa: simbolizam um compromisso contínuo com o desenvolvimento do Estado.

"Chegar a este marco com tantos resultados positivos reforça nossa responsabilidade de inovar, modernizar e ampliar oportunidades para toda a cadeia produtiva. Nosso objetivo é seguir sendo referência em abastecimento e impacto social para Mato Grosso do Sul", afirma Mamédio.

