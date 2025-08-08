Cemtec alerta para nova onda de frio e termômetros a 0ºC em MS

Atenção é recomendada para os bovinos pelo frio extremo
Cemtec
A chegada de uma frente fria promete chuva e temperaturas muito baixas em Mato Grosso do Sul, no fim de semana em que se comemora o Dia dos Pais. Os termômetros podem chegar a zero grau em algumas localidades das regiões Sul e Cone-Sul do Estado, conforme Boletim Meteorológico do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).
A massa de ar frio começa a ser sentida já nessa sexta-feira (8), com mínimas de até 8°C nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, no sábado (9) cai para 3°C nas mesmas regiões e no domingo deve ficar em 5°C. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas podem ficar entre 8°C e 6°C nos próximos dias.
As máximas não passam de 22°C na Capital. Com temperatura abaixo de 4°C e combinada com outras variáveis, como céu aberto e ausência de vento, pode ocorrer geada. Já as chuvas podem atingir sobretudo a metade norte do Estado.
Diante da probabilidade de frio intenso, a Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal), também vinculada à Semadesc, alerta para os riscos da hipotermia que tem matado milhares de cabeças de gado nos anos anteriores.
A hipotermia é causada pela exposição prolongada a baixas temperaturas, especialmente em animais debilitados ou mal-nutridos, alerta a Iagro em Nota Técnica. A falta de suplementação alimentar adequada, a ausência de abrigos contra intempéries, além de aspectos relacionados à idade, raça e localização dos animais na propriedade são fatores que agravam a situação.
No ano passado a hipotermia matou mais de 3 mil bovinos em 38 ocorrências registradas em 14 municípios. Em 2023 morreram pelo mesmo motivo 2.725 bovinos em fazendas de Mato Grosso do Sul. O risco, portanto, é real e alguns cuidados devem ser tomados para proteger o rebanho do frio.
A colaboração dos produtores é essencial para manter a sanidade do rebanho, garantir a segurança sanitária e alimentar do Estado, bem como preservar a credibilidade do setor produtivo de Mato Grosso do Sul no mercado nacional e internacional.
As medidas preventivas recomendas pela Iagro aos produtores para prevenir da hipotermia são: garantir suplementação alimentar suficiente, especialmente nos períodos secos e durante as frentes frias; providenciar abrigos ou áreas protegidas para minimizar os efeitos de condições climáticas extremas; manter o acompanhamento veterinário regular do rebanho; e seguir rigorosamente o calendário oficial de vacinação e manejo sanitário.
Em caso de mortalidade anormal de bovinos, a notificação deve ser realizada pelos canais oficiais da Iagro descritos na seguinte Nota Técnica.
