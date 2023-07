Cemtec alerta para retorno de chuvas e frio em MS na próxima semana

Frio deve derrubar temperaturas em 4°C / Divulgação

A partir da semana que vem, mais especificamente na quarta-feira, 12, ocorre uma mudança brusca no clima. O tempo seco e ensolarado dos últimos dias dá lugar às chuvas e posteriormente ao avanço de uma frente fria, típica do inverno.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e leste do Estado. Além disso, após a passagem da frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas a partir da quinta-feira, 13, sendo que na sexta-feira, 14, pode chegar a 4°C.

Alguns modelos de previsão do tempo indicam valores ainda mais baixos, entre 2°C e 4°C. Em Campo Grande, a mínima varia entre 5°C e 7°C. Por isso, é necessário acompanhar as próximas atualizações, tirar os casacos do armário e se preparar para o frio.