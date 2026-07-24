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Relatório final

Cenipa aponta falhas técnicas e organizacionais em queda de avião da Voepass

Relatório sobre acidente que matou 62 pessoas destaca problemas de manutenção e cultura interna da empresa

Redação O Pantaneiro

Publicado em 24/07/2026 às 14:37

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ATR-72, que fazia o trajeto entre Cascavel e Guarulhos, caiu no dia 09 de agosto de 2024 / Divulgação/Cenipa

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluiu a investigação sobre a queda do avião da Voepass, ocorrida em agosto de 2024, em Vinhedo (SP), e apontou uma série de falhas técnicas, operacionais e organizacionais que contribuíram para o acidente.

O ATR-72, que fazia o trajeto entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP), caiu no dia 09 de agosto de 2024, provocando a morte de 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Segundo a Agência Brasil, o relatório aponta que pilotos da companhia deixavam de registrar falhas identificadas durante voos anteriores, especialmente relacionadas ao sistema de degelo da aeronave. O Cenipa também identificou fragilidades nos procedimentos de manutenção e classificou a cultura organizacional da empresa como um dos principais fatores que contribuíram para o acidente.

Durante o voo, o avião emitiu diversos alertas sobre acúmulo de gelo e perda de velocidade. Embora o sistema de degelo tenha sido acionado, ele apresentou falhas e acabou sendo desligado. Conforme o Cenipa, o procedimento recomendado seria reiniciar o equipamento e, caso a falha persistisse, reduzir a altitude da aeronave, medida que não foi adotada.

As investigações ainda apontaram problemas na manutenção da frota, incluindo relatos de reaproveitamento de componentes defeituosos entre aeronaves. Ao todo, o relatório identificou 19 fatores contribuintes para o acidente, com destaque para as falhas nos processos internos da empresa e a ausência de comunicação adequada sobre problemas técnicos detectados durante as operações.

Acesse aqui o relatório completo do Cenipa.

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