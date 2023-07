Censo: 2.699 segurados da Ageprev arriscam vencimentos bloqueados

Censo Previdenciário / Foto: Divulgação

Faltando apenas dois dias para o encerramento da última oportunidade para evitar a suspensão dos vencimentos, dos 68.167 segurados do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (MS Prev) e do SPSM-MS (Serviço de Proteção Social dos Militares), aos quais estão incluídos aposentados (civis) e militares da reserva ou reformados, além de pensionistas, 2.699 continuam irregulares em relação ao Censo Previdenciário.

Em se tratando de poderes, no Executivo se encontra o maior número de segurados irregulares, ou seja, 2.534 não atualizaram seus dados cadastrais. No Tribunal de Justiça são 136, no Tribunal de Contas 15, na Assembleia Legislativa 11 e, por fim, três no Ministério Publico. Apenas na Defensoria Pública houve a regularização do total de segurados.

Ressalta-se que o prazo final para os beneficiários do MSPrev e do SPSM/MS regularizarem sua situação cadastral será sexta-feira, dia 7 de julho. Aqueles que não o fizerem, fatalmente, terão bloqueados seus rendimentos do mês de julho que deverão ser liberados no início de agosto, para os que regularizaram seu cadastro.

Recomenda-se que regularização seja feita, preferencialmente, de forma On-line, entretanto quem tiver dificuldade poderá comparecer à Unidade de Gestão de Pessoas do órgão de sua lotação, ou à Ageprev ( avenida Mato Grosso, 5.778 – Bloco I), de segunda a sexta-feira, no período de 7h30 às 16h30, munido de todos os documentos indicados no Anexo I. Dúvidas adicionais podem ser dirimidas acessando o site do Censo.