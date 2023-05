Central das Ambulâncias continua em reforma avaliada em R$ 228 mil

Reforça geral na parte externa e interna / Foto: Divulgação

Continuam a todo vapor as obras de reforma no prédio da Central de Ambulâncias, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento). O valor do reparo é orçado em R$ 228 mil, com recursos próprios.

Segundo a prefeitura, está sendo feita a reconstrução de toda a calçada danificada e substituição por piso de concreto armado; instalação de piso cerâmico extra esmaltado e novos azulejos.

Também será construída nova cobertura na central, construção de um abrigo para os cilindros de gás oxigênio; substituição de toda instalação elétrica; construção de rampa de acessibilidade; substituição de esquadrias (portas, janelas e portão), reforma completa dos sanitários e alojamento dos motoristas e nova pintura das paredes internas e externas.

“Temos que melhorar os nossos espaços de trabalho e de atendimento à população, para proporcionar mais qualidade. Ali na Central de Ambulâncias, investimos ao longo de todos esses anos da nossa gestão na compra de veículos e ambulâncias para atender a população. Agora, chegou a vez de investir na estrutura física, onde a equipe de servidores trabalha, eles merecem esse cuidado”, disse o prefeito Odilon Ribeiro.

A área total que está sendo reformada é de 592m² e fica na rua Luiz da Costa Gomes, ao lado do Posto de Saúde da Estevão. Durante a reforma, a Central de Ambulâncias está funcionando na Rua Estevão Alves Corrêa, 1127 (fundos), no Centro.