Cerca de 178 mil alunos da Rede Estadual voltam às aulas hoje em MS

Divulgação

Cerca de 178 mil estudantes voltam nesta quarta-feira (21) às aulas nas 349 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Uma das novidades deste ano é o Estado ter alcançado a marca de 100% dos municípios com oferta de turmas de ensino em tempo integral - são 210 escolas, ou seja, 60,34% da rede.

O avanço no ensino em tempo integral significa a abertura de 48,6 mil vagas para a modalidade, sendo que 37,3 mil estudantes estão matriculados em tal. Assim, há ainda a possibilidade de que 11,3 mil novos estudantes sejam matriculados no ensino em tempo integral. No ano passado eram 166 escolas com tal oferta e 29,6 mil estudantes atendidos.

"Antecipamos uma meta que era para ser cumprida até 2026, e conseguimos já a partir deste ano ter pelo menos uma escola ofertando ensino em tempo integral em todos os municípios de Mato Grosso do Sul", enfatiza o governador Eduardo Riedel ao comentar um dos fatores de avanço da educação sul-mato-grossense.

Além do ensino em tempo integral, as escolas estaduais passam a ofertar em 2024 vagas para o Ensino Fundamental. A ação ocorre em regime de colaboração com os municípios, com 25,4 mil vagas do 1º ao 9º em turmas de tempo integral e parcial - 9,1 mil e 16,3 mil, respectivamente. Somente em Campo Grande foram 6 mil novas vagas.

Ao todo, 35 municípios contaram com a abertura de vagas extras no Ensino Fundamental, oportunizando assim um desafogo para tais municípios, podendo eles focarem em vagas para a educação infantil. Considerando somente o Ensino Fundamental I, foram abertas 4.181 vagas (parcial e integral). Já para os 4º e 5º anos, foram abertas 3.121 vagas na rede estadual.