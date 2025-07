Cerca de mil famílias recebem cestas básicas em Anastácio

Serviço social da prefeitura / Divulgação

A Secretaria de Assistência Social de Anastácio realizou, nesta semana, a entrega de cestas básicas por meio do Programa Cesta Solidária. A distribuição aconteceu no Ginásio Poliesportivo e atendeu aproximadamente mil famílias do município.

Foram contempladas tanto famílias que cumprem as condicionalidades previstas em lei quanto aquelas inseridas em projetos sociais acompanhados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).