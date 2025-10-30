Cerrado reduz desmatamento em 11,49% e mantém tendência de queda

O levantamento faz parte do sistema Prodes / MMA

O Cerrado brasileiro, considerado o segundo maior bioma do país e berço das principais bacias hidrográficas da América do Sul, registrou queda de 11,49% na taxa de desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em Brasília (DF).

A área desmatada no período foi de 7.235,27 km², em comparação aos 8.172 km² registrados no ciclo anterior (2023–2024). Essa é a segunda redução consecutiva após cinco anos seguidos de aumento (2019 a 2023), consolidando a reversão de uma tendência de crescimento da devastação no bioma.

O levantamento faz parte do sistema Prodes, que monitora por satélite as áreas de corte raso nos biomas brasileiros, e demonstra o impacto direto das ações de fiscalização e políticas públicas implementadas desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Resultados expressivos e metas até 2030

Com o avanço das medidas de controle ambiental, o Cerrado contribuiu de forma decisiva para que o Brasil evitasse, desde 2022, a emissão de 733,9 milhões de toneladas de CO equivalente (COe) resultantes do desmatamento na Amazônia e no Cerrado — volume comparável às emissões somadas de Espanha e França em 2022.

Entre as principais ações estão a reorganização da governança ambiental, a criação dos PPCDQ (Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas) — agora estendidos a todos os biomas — e a retomada da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, que reúne 19 ministérios, sob coordenação da Casa Civil e secretaria-executiva do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima).

