Cezário é preso por descumprir prisão domiciliar e organizar encontros secretos

Midiamax / Reprodução

Francisco Cezário de Oliveira, ex-dirigente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), foi preso novamente por descumprir as medidas impostas pela Justiça para sua prisão domiciliar.

Segundo o Midiamax, ele foi flagrado realizando reuniões em sua casa com presidentes de clubes e dirigentes esportivos, violando a ordem judicial que o proibia de exercer qualquer função na FFMS. As investigações apontaram que, mesmo afastado, Cezário continuava a influenciar as decisões da entidade, levando o Gaeco a realizar buscas e apreensões em sua residência.

Cezário já havia sido preso em maio de 2024, acusado de desviar R$ 10 milhões do futebol sul-mato-grossense na Operação Cartão Vermelho, mas foi liberado após passar mal ao saber da morte de sua irmã. A nova prisão foi decretada após o Gaeco descobrir que ele continuava atuando nos bastidores da FFMS e realizando reuniões clandestinas, o que configurou descumprimento de sua prisão domiciliar. Documentos, celulares e outros itens foram apreendidos na casa de Cezário para fortalecer as investigações.

Além de Cezário, outras 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul pelos crimes de organização criminosa, peculato, furto qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O valor total desviado pelo grupo pode ultrapassar R$ 10 milhões, e o MPMS solicitou a reparação dos danos, com um montante de R$ 20 milhões, sendo metade para ressarcir a FFMS e o restante como danos morais coletivos.