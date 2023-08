CGE-MS divulga Política de Segurança da Informação para auditores e servidores

Próximo evento acontece no dia 18 / Divulgação

Disseminar e esclarecer as informações da PSI (Política de Segurança da Informação), do Governo do Estado. Este foi o objetivo do encontro promovido pelos auditores Rosely Pereira Maia e Leandro Silveira dos Santos, das Assessorias de Governança e Comunicação e de Tecnologia da Informação, da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul).

A PSI é um documento que orienta e estabelece diretrizes corporativas para a proteção dos ativos de informação, ou seja, é um conjunto de padrões, normas e diretrizes que determina princípios, compromissos, valores, requisitos e orientações, a fim de mitigar riscos para os dados armazenados.

Os palestrantes dividiram a reunião em dois grupos de trabalho, de aproximadamente 40 integrantes da instituição, para que os mesmos se inteirassem da temática.

Na abertura desta sexta-feira (11), a controladora-geral adjunta Marina Hiraoka Gaidarji falou sobre a reunião. “A divulgação da PSI do Governo, publicada em 2022, define os procedimentos e padrões sobre segurança da informação e é importante que nós apliquemos as orientações do documento existente. Outro ponto, é divulgarmos, para conhecimento geral, o Termo de Confidencialidade, Responsabilidade e Sigilo para as assinaturas de todos os servidores e colaboradores da instituição”, afirmou.

A PSI surgiu em decorrência do contexto dos artigos 46 a 49 da LGPD, que dispõe sobre adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais sob a custódia do Poder Executivo Estadual.

O próximo evento será realizado no mesmo local, dia 18 de agosto, com a presença exclusivamente das equipes que atuam na Ouvidoria-Geral e da Auditoria-Geral do Estado.

Os interessados em terem mais informações sobre o tema que será divulgado podem acessar o site www.lgpd.ms.gov.br, ícone “Política de Segurança da Informação”.