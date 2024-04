CGE-MS lança podcast inovador no cenário da gestão pública no Brasil

Episódios toda quinta-feira / Divulgação

Com o intuito de construir diálogos valorativos ao controle interno a partir de temáticas específicas e transversais, a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) lança o seu primeiro programa televisivo, o Podcast Controle 360.

A iniciativa é inovadora por se tratar do primeiro podcast no cenário da gestão pública no Brasil que agrega, simultaneamente, convidados da administração pública e da iniciativa privada.

Conversas enriquecedoras sobre gestão, controle interno, cultura organizacional e inovação marcam a 1ª temporada do Controle 360, que estreia no dia 4 de abril.

“De maneira didática, a iniciativa traz para a tela assuntos que parecem distantes do cidadão. Merece destaque, portanto, por ser uma ponte entre a Controladoria e a sociedade, podendo essa última visualizar com mais clareza como as atividades desenvolvidas pelo Órgão impactam seu dia a dia”, destacou o controlador-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Girão de Arruda.

Para a jornalista e apresentadora do programa, Thaís Firmino, o Controle 360 é uma importante ferramenta para a viabilização de conteúdo de alto interesse para a população.

“Nosso formato conta com a participação de dois entrevistados a cada episódio, sendo um interno ao Governo e outro externo. Isso porque primamos pela troca de conhecimentos e experiências. É conteúdo de qualidade sendo compartilhado com dinamismo através de conversas leves e descontraídas com quem entende do assunto”, pontuou.

O Podcast Controle 360 será exibido todas às quintas-feiras, às 12h15, na Rede E (Canal 4.1) e no canal @cge-ms no Youtube.