CGE-MS realiza oficinas sobre Mapa de Riscos do Metaprocesso das Contratações Públicas

As oficinas estão sendo realizadas no laboratório da Unidade de Capacitação / Foto: Vinícius Almeida

Até o final do mês de outubro, a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), através da Diretoria-Geral de Governança e Compliance (DGC), está realizando uma série de oficinas com o objetivo de orientar os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual na elaboração do Mapa de Riscos do Metaprocesso das Contratações Públicas.

O documento, que deve ser entregue até 12 de novembro, é uma determinação da Resolução CGE/MS n. 102/2024. De acordo com a diretora-geral de governança e compliance, Fabiana Saldivar, a iniciativa tem a finalidade de viabilizar orientações para melhor sistematização do Mapa.

"As oficinas visam reforçar o papel orientativo da Controladoria em relação ao assunto. Além disso, o material para subsidiar os órgãos e entidades na elaboração dos documentos necessários está disponível no site da CGE-MS", informou.

As oficinas estão sendo realizadas no laboratório da Unidade de Capacitação em Processos de Modernização (Unicap-Conemae) e são destinadas aos servidores envolvidos nos processos de contratações públicas que, conforme previsto na Resolução, foram designados para compor a equipe multidisciplinar.

Com a finalidade de otimizar o aprendizado prático, as oficinas - que são ministradas por integrantes da Unidade de Gestão de Riscos da DGC - estão sendo realizadas em grupo.

*Com informações da Comunicação CGE-MS