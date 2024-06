Chamas de incêndios iluminam noite no Pantanal e animais fogem pela rodovia

Trechos críticos no Pantanal / Divulgação

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) seguem monitorando a situação da rodovia nos trechos atingidos pelo incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Imagens registradas na BR-262 mostram que as chamas dos incêndios iluminam a noite na região. Os trechos mais comprometidos estão entre o km 670 e 700, em Corumbá.No período da manhã, a fumaça encobre a rodovia, enquanto animais silvestres atravessam a pista na tentativa de fugir dos incêndios que devastam o bioma. Decreto de situação de emergência

O Governo de Mato Grosso do Sul decretou nesta segunda-feira (24) situação de emergência aos municípios do Estado que estão sendo afetados pelos incêndios florestais, garantindo assim celeridade nas respostas das equipes que estão no combate direto ao fogo. O decreto facilita o acesso a recursos extraordinários para enfrentar tal situação.

Coordenador-geral da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, Hugo Djan detalha que o decreto traz uma inovação que vai de encontro com essa necessidade de agilidade nos processos, diante da seca extrema que agrava os incêndios.

"O decreto não relaciona os municípios. Ele cita o S2ID, então todos os municípios que fizeram a inclusão de dados no S2ID estão contemplados com a possibilidade de recursos vindos da União", comenta o Djan, que é coronel do Corpo de Bombeiros.