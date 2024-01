China começa vistoriar frigoríficos de MS

CNA/Divulgação

Mato Grosso do Sul tem a possibilidade de aumentar as exportações de carne bovina. A partir desta segunda-feira, 15, auditores da Administração-Geral de Alfândegas da China realizam, de maneira virtual, vistoria em 28 frigoríficos do Brasil para possíveis novas habilitações para o mercado Asiático. Deste total, quatro estão em MS, sendo dois em Campo Grande, um em Naviraí e um em São Gabriel D’Oeste.

“A expectativa para o setor da bovinocultura de corte é de um aumento na demanda, caso as habilitações sejam confirmadas, podendo refletir no preço da arroba e trazendo melhorias para o produtor rural, que já está preparado para suprir as necessidades do consumidor”, afirmou o gerente-técnico da Famasul, José Pádua.

Em 2023, a produção de carne bovina do estado alcançou 3,59 milhões de animais abatidos, queda de 0,42% em relação aos 3,60 milhões de abates em 2022. O número de fêmeas cresceu 4,64% entre 2022 e 2023, correspondendo a 51,30% dos animais abatidos e totalizou 1,84 milhão de cabeças.

Mesmo a China sendo o principal destino da carne bovina sul-mato-grossense em 2023, os embarques para o país corresponderam a 26,17% do total de carne bovina exportada, com o equivalente a 50,4 mil toneladas. O número representa 18,03% a menos que as 61,5 mil compradas em 2022. Chile, Estados Unidos e Arábia Saudita aumentaram as compras em 23,61%, 12,77% e 27,51%, respectivamente.