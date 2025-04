Chinês ganha direito de sepultamento em MS após 21 dias

Previsão inicial era de que a liberação do corpo só seria possível após a maioridade de um dos filhos, marcada para maio deste ano / Ilustrativa

Após três semanas de impasse judicial, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul obteve na Justiça a autorização para o sepultamento de um cidadão chinês falecido no Hospital Regional de Ponta Porã no dia 25 de março. O corpo permaneceu no IML (Instituto Médico Legal) por 21 dias por ausência de familiares legalmente reconhecidos que pudessem autorizar o procedimento.

Segundo a defensora pública substituta Bianca Pagliarini, o homem era cozinheiro, residia em Ponta Porã e deixou apenas filhos adolescentes, que ainda não haviam sido formalmente reconhecidos como seus descendentes. A ausência de registro legal da paternidade impediu o prosseguimento dos trâmites funerários.

A situação se complicava ainda mais porque, mesmo com a proximidade da maioridade de um dos filhos — prevista para maio deste ano —, a liberação poderia continuar indefinidamente suspensa, já que o jovem não tinha o nome do pai em sua certidão de nascimento.

Para solucionar o caso, a 2ª Defensoria Pública Cível de Ponta Porã, em parceria com o Nudeca (Núcleo da Criança e do Adolescente) e com o IML, viabilizou a coleta de material genético dos filhos e do falecido, como etapa preparatória para um futuro reconhecimento oficial de paternidade.

Com base nesse procedimento, foi feito um pedido judicial para autorizar o sepultamento e o registro de óbito, o que foi prontamente acolhido pelo Poder Judiciário. A decisão permitiu a liberação do corpo, encerrando o impasse e possibilitando que a família realizasse o sepultamento.

