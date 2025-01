Chuva abaixo da média e calor acima são previstos para fevereiro, março e abril em MS

Alvaro Rezende

Tendência meteorológica compilada pelos técnicos do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão do Governo de Mato Grosso do Sul vinculado a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), prevê que as chuvas no trimestre entre fevereiro e abril de 2025 devem ficar abaixo da média histórica no Estado, enquanto as temperaturas devem alcançar marcas acima da média.



O estudo (que pode ser conferido neste link) aponta para um cenário de mudanças climáticas seguindo o que se observa nos últimos anos, com períodos mais longos de estiagem e ondas de calor intenso. As chuvas devem variar entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado, com exceção das regiões leste/nordeste e oeste, onde a média deve ser entre 300 a 400 mm.



Já as temperaturas médias devem variar entre 24°C a 26°C, com ligeira elevação na região noroeste (26°C a 28°C), enquanto nas regiões sul e sudeste devem ficar entre 22°C a 24°C.



Os técnicos do Cemtec analisaram a previsão probabilística de precipitação e da temperatura do ar a partir do Ensemble da WMO, conjunto de modelos meteorológicos da Organização Mundial de Meteorologia. Em 2024, Mato Grosso do Sul passou por uma situação de déficit hídrico preocupante, c



Nas primeiras três semanas de janeiro de 2025, as chuvas se mantiveram abaixo da média histórica em todo Estado, segundo os dados coletados pelo Cemtec.