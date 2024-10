Chuva ameniza calorão em Aquidauana e Anastácio

Chuva amena / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Nesta sexta-feira (18), o Inmet renovou o aviso de tempestade para Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas que podem atingir até 100 milímetros ao dia. A chuva ameniza o calorão dos últimos dias em Aquidauana, Anastácio e região.

O alerta está em vigor desde a meia-noite de hoje e se estenderá até as 23h59 de sábado (19). O instituto alerta que as chuvas podem ocorrer com intensidade, variando de 30 a 60 milímetros por hora, com possibilidade de ventos fortes entre 60 e 100 km/h e até mesmo queda de granizo.

As condições climáticas podem resultar em riscos de cortes de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

As autoridades locais recomendam que a população fique atenta às atualizações e tome precauções, especialmente em áreas propensas a alagamentos e quedas de árvores.