Chuva chega e refresca bairros em Aquidauana

Chuva em bairros da cidae / Ronald Regis/O Pantaneiro

Bairros de Aquidauana registraram na tarde desta segunda-feira, 30, como esperado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A virada no tempo refrescou a região. O avanço de uma frente fria favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

O monitoramento indica que tempo instável até a quinta-feira, 2, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Essas instabilidades acontecem devido às perturbações em vários níveis da atmosfera, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade. Além disso, uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorecerá o tempo chuvoso.