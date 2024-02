Chuva chega e refresca Aquidauana

Chuva na região / Ronald Regis/O Pantaneiro

Conforme previsto pelos meteorologistas, Aquidauana experimentou chuvas na tarde desta terça-feira, dia 6, trazendo um alívio nas temperaturas. Essa condição é resultado da combinação entre calor e umidade, com pancadas de chuva características do verão.

De acordo com a meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Valesca Fernandes, "onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho, não passa de aumento de nebulosidade".