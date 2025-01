Chuva e frente fria derrubam temperaturas em Aquidauana no fim de semana

Volume intenso de chuva em Aquidauana / O Pantaneiro

Após a semana de calor intenso e chuvas isoladas, Aquidauana deve registrar ameno nas temperaturas no fim de semana. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indicam possibilidade de chuvas e tempestades pontuais.

Entre a sexta-feira e sábado, 3 e 4, a situação meteorológica é típica de verão, onde a previsão indica sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, há previsão de acumulados de chuvas significativos, que podem ultrapassar os 40 mm/24h.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Ainda a disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno, aliado ao deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades atmosféricas no Estado.

No domingo, 5, em grande parte do estado, a previsão indica predomínio de sol e variação de nebulosidade. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

Por outro lado, nas regiões centro-norte, pantaneira e bolsão há possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada devido ao avanço da frente fria. Não descarta-se que, pontualmente, possam ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.