Chuva e sol marcam sÃ¡bado com mÃ¡xima de 34Â°C em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Neste sábado, 1º de março, a previsão do tempo para Aquidauana indica um dia de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. A mínima na cidade será de 22°C, com máxima alcançando 34°C. Apesar da presença de sol, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica deve manter o tempo quente e seco na região, com temperaturas mais elevadas do que a média histórica.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor será intenso, podendo atingir valores entre 36°C e 39°C nos próximos dias. A umidade relativa do ar também estará em níveis baixos, variando entre 20% e 40%, o que pode agravar o desconforto térmico e aumentar o risco de problemas respiratórios.

Por isso, é recomendada à população que se hidrate com frequência, evite a exposição direta ao sol nas horas mais quentes e procure manter os ambientes bem ventilados. Alimentos leves e saudáveis também são recomendados para minimizar os efeitos do calor.

Porém, apesar das condições de tempo quente e seco, o aquecimento diurno e a convergência de umidade podem favorecer o aumento da nebulosidade, com a chance de pancadas de chuva típicas de verão.

Essas chuvas podem ser pontuais, atingindo algumas áreas de Aquidauana e deixando outras sob céu mais nublado, sem precipitação. Em algumas regiões, principalmente no norte e noroeste do estado, há possibilidade de tempestades, com rajadas de vento e raios.