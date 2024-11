Chuva faz nível do Rio Aquidauana subir para 2,80 metros nesta quinta-feira

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

A chuva que atingiu Aquidauana na tarde desta quinta-feira, 7 de novembro, elevou o nível do Rio Aquidauana para 2,80 metros. De acordo com Mario Ravaglia, coordenador da Defesa Civil do município, a precipitação registrada foi de 35 mm, o que contribuiu para o aumento do volume das águas no rio.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) informou que a instabilidade atmosférica no estado deve persistir até sexta-feira, 8, devido ao avanço de uma frente fria. A previsão é de chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de temporais localizados, que podem vir acompanhados de raios e rajadas de vento.

A atuação da frente fria, somada ao deslocamento de cavados e áreas de baixa pressão atmosférica, favorece a formação de instabilidades em Mato Grosso do Sul. O Cemtec alerta para acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 mm nas próximas 24 horas, aumentando o risco de alagamentos e impactos nas regiões ribeirinhas.

A Defesa Civil de Aquidauana segue monitorando a situação.