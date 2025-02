Chuva forte causa alagamentos na Avenida Pantaneta

Trecho alagado após chuvas / O Pantaneiro

A tarde desta terça-feira, 18 de fevereiro, foi marcada por um intenso temporal em Aquidauana, como já havia sido previsto pelos avisos meteorológicos. Na Avenida Pantaneta, um dos pontos mais afetados, a forte chuva causou alagamentos, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

O calor forte, somado à aproximação de uma frente fria e ao aquecimento durante o dia, resultou em chuvas torrenciais, tempestades, raios e rajadas de vento em várias regiões da cidade. Além disso, diversos bairros de Aquidauana ficaram sem energia elétrica devido aos danos provocados pela tempestade.

A situação climática é influenciada por uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que favorece a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. As previsões meteorológicas indicam que o tempo severo pode persistir, com acumulados de chuva superiores a 30 mm nas próximas 24 horas, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.