Chuva pode amenizar calor e Aquidauana deve registar máxima de 35°C

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

A previsão do tempo em Aquidauana neste domingo, 13, indica possibilidade de chuva, que pode ameniza o calor dos últimos dias. Entretanto, as temperaturas variam de 20°C a 35°C.

Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de sol entre nuvens, com aumento de nebulosidade.

São esperadas rajadas de vento que podem ultrapassar 60 km/h.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que a maior parte do Estado continua com baixa umidade do ar. Essas condições ocorrem devido a atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nebulosidade associada a chuvas.