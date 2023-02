Chuvas aumentam nível do Rio Aquidauana e volume atinge 5,42 metros

Régua de medição / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Em menos de 24h, o nível do Rio Aquidauana subiu de 3,68 para 5,42 metros nesta quarta-feira (1°). As chuvas dos últimos dias na região favorecem a cheia.

A régua de medição da cidade indica aumento no nível de profundidade do rio. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para chuvas e tempestades nas próximas horas, principalmente ao sul do Estado.

Com as chuvas de verão, janeira tende a aumento do nivelamento. A Defesa Civil, Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros mantêm o monitoramento para o risco de enchente.

Conforme o boletim diário da Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) a cota do rio está em nível normal e sem alerta.