Chuvas em MS ficaram 90% abaixo do esperado nos primeiros 15 dias de outubro

Nos primeiros 15 dias de outubro de 2024, Mato Grosso do Sul registrou uma precipitação acumulada impressionantemente baixa, com chuvas 90% abaixo do esperado. As cidades de Porto Murtinho, região Nhumirim e Rio Verde de Mato Grosso tiveram os menores índices.

Os dados foram analisados a partir de fontes como o produto MERGE/INPE e estações meteorológicas do INMET e da SEMADESC, além de pluviômetros automáticos do CEMADEN e da ANA.

As regiões sul, sudeste e sudoeste do estado apresentaram os maiores acumulados de chuva, variando entre 45 e 90 mm. Em contrapartida, as regiões centro-norte e nordeste tiveram baixíssimos índices, com precipitações entre 0 e 45 mm no mesmo período.

Comparando os dados atuais com as médias históricas mensais, todos os municípios analisados ainda estão aquém do esperado. Corguinho se destacou com o maior acumulado de chuva, registrando 87,2 mm, o que representa uma queda de 34% em relação à média esperada para todo o mês de outubro.

Campo Grande, a capital do estado, também enfrentou déficits nas chuvas. O maior registro foi de 64,0 mm, conforme o pluviômetro automático do CEMADEN, evidenciando que a precipitação acumulada na cidade ficou abaixo da média histórica. Dados climatológicos da estação do INMET na EMBRAPA Gado de Corte, referentes ao período de 1981 a 2010, mostram que todos os pontos de medição oficiais em Campo Grande tiveram precipitações abaixo do esperado.

Diante desse cenário de escassez hídrica, a situação demanda atenção, especialmente para a agricultura e o abastecimento de água na região, que podem ser severamente afetados se a tendência de baixos índices de chuva persistir.