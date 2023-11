Chuvas resolveram os incêndios no Pantanal?

Foto: Pedro Helder Pinheiro / Shutterstock.com / Divulgação

Imagens do Firms (Fire Information for Resource Management System), sistema de monitoramento por satélite da NASA, indicam que a chuva ajudou a contralar os incêndios que atingiam o Pantanal, na região do Parque Estadual Encontro das Águas e Parque Nacional do Pantanal, no Mato Grosso, além da região norte de Mato Grosso do Sul. Porém, há a possibilidade de que nuvens estejam encobrindo focos restantes, mas a expectativa é de que o fogo tenha diminuído.

Imagem: Firms / Nasa

Membros do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) estão no local e fazem o resgate de animais que sobreviveram aos incêndios e estão feridos.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, o número de focos reduziu significativamente. Ainda nesta segunda (20), equipes dos bombeiros farão um sobrevoo para mapear a situação.