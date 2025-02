Ciclista é atingida por motocicleta ao atravessar a rua em Sidrolândia

Na tarde desta quarta-feira (12), uma motocicleta e uma bicicleta colidiram na Rua João Márcio Ferreira Terra, em Sidrolândia. O acidente ocorreu após a ciclista tentar atravessar a via sem verificar se havia outro veículo se aproximando.

De acordo com informações do portal Sidronews, a motociclista sofreu um ferimento na perna e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já a ciclista saiu ilesa do acidente.

As autoridades locais alertam para a importância da atenção ao atravessar vias movimentadas, especialmente para ciclistas e pedestres, a fim de evitar ocorrências semelhantes.



*As informações são do site Top Mídia News

Veja o vídeo: