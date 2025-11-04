Ciclista fica ferido em acidente com carro na Avenida Pantaneta

As causas do acidente não foram informadas / João Éric / O Pantaneiro

Por volta das 13h desta terça-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Pantaneta, na rotatória com a Avenida Gabriel Ferreira da Silva, em Aquidauana.

No local, os militares encontraram um ciclista ferido após se envolver em uma colisão com um carro. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros atendimentos ainda na via.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor do veículo não se feriu. Após os procedimentos de primeiros socorros, o ciclista foi encaminhado pela equipe dos Bombeiros ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

As causas do acidente não foram informadas.

