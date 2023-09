Ciclista sofre queda na Ponte Nova e mobiliza Corpo de Bombeiros

Uma jovem, de 17 anos, caiu de uma bicicleta elétrica na ponte nova, entre Aquidauana e Anastácio, na tarde sexta-feira, 15. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Segundo o condutor que vinha no carro atrás, que preferiu não se identificar, a vítima pedalava normalmente, quando passou a fazer "zigue-zague".

"Ela vinha na frente do nosso carro, começou a fazer zig zag na frente do carro, bem no começo da ponte. [Os] bombeiros disseram que ela teve convulsão e caiu."