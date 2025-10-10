Ciclone extratropical deve provocar chuvas e ventos em Aquidauana

Chuva com ventos fortes / O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um fim de semana de instabilidade no tempo, com possibilidade de chuvas, ventos fortes e temperaturas elevadas. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o avanço de uma frente fria associado à atuação de um ciclone extratropical deve intensificar as condições de chuva a partir de domingo (12).

Para o sábado (11), a previsão é de sol com variação de nebulosidade, mínima de 23°C e máxima de 36°C, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva no fim do dia. No domingo, o tempo segue instável, com a mínima de 24°C e a máxima de 34°C, com maior chance de precipitações e possibilidade de tempestades.

As instabilidades devem se intensificar entre domingo e segunda-feira (13), com previsão de chuvas fortes, rajadas de vento acima de 60 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo. O Cemtec alerta para acumulados significativos de chuva, acima de 30 mm em 24 horas, principalmente no início da semana.

Os ventos devem soprar entre os quadrantes norte e leste, podendo mudar de direção com a chegada da frente fria. A previsão aponta rajadas entre 40 e 60 km/h, com picos superiores em áreas isoladas.

Após a passagem do sistema frontal, as temperaturas devem entrar em declínio, especialmente nas regiões sul do estado, embora Aquidauana ainda mantenha calor nos primeiros dias da próxima semana.

