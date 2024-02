Cidadania abre consulta pública para construção de plano de ação para juventude

Para fortalecer a construção do plano de ação em prol da juventude sul-mato-grossense, por meio de um amplo processo participativo e colaborativo, a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), através da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude, no âmbito das suas atribuições, abre a segunda etapa da consulta pública para a construção de políticas públicas junto a sociedade civil.

As contribuições podem ser enviadas através do formulário eletrônico disponível no endereço https://forms.gle/1hyhbVkggjTx8Yiw6, até dia 30 de abril.

A participação social faz parte das etapas da elaboração do plano de ação, que tem como objetivo de a promoção de políticas transversais, como na área da saúde, educação, emprego e renda, para garantia dos direitos desses jovens.

Para o Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, Jessé Fragoso da Cruz, a ampla consulta pública é fundamental para o desenvolvimento de ações coletivas prioritárias.

"Até o momento, recebemos mais de 300 propostas que têm orientado a construção do plano de ação inicial. No entanto, reconhecemos a importância de ampliar este espaço e tempo para participação, de modo a garantir que as demandas específicas da juventude sul-mato-grossense sejam ainda mais consideradas", explica.

A consulta é realizada em parceria com o Conjuv (Conselho Estadual da Juventude) e está alinhada aos princípios estabelecidos no Estatuto da Juventude (Lei 12.852, de 05 de agosto de 2013) e aos objetivos do Plano Estadual de Juventude (Lei 5.225, de 09 de julho de 2018).