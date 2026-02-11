Acessibilidade

11 de Fevereiro de 2026 • 15:23

Oportunidade

Cidadania abre processo seletivo para analista de ações sociais com salário de até R$ 5,5 mil

A remuneração bruta é de R$ 5.532,47, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, conforme a função

Da redação

Publicado em 11/02/2026 às 12:30

Matheus Carvalho/SEC/Arquivo

A SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), em parceria com a SAD (Secretaria de Estado de Administração), abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 14 profissionais de nível superior para atuação em programas, projetos e unidades vinculadas à Pasta. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10).

As oportunidades são para os cargos de Analista de Ações Sociais – Psicólogo (10 vagas), Analista de Ações Sociais – Assistente Social (3 vagas) e Analista de Ações Sociais – Psicopedagogo (1 vaga). A remuneração bruta é de R$ 5.532,47, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, conforme a função.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 10 a 18 de fevereiro de 2026, por meio do site www.econcursoms.ms.gov.br. O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, avaliação curricular e entrevista, com caráter eliminatório e classificatório.

O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras e indígenas, conforme a legislação estadual vigente, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a equidade e a inclusão no serviço público. Os profissionais selecionados atuarão no fortalecimento das políticas públicas de proteção, promoção e garantia de direitos, especialmente voltadas a mulheres, crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstos para o dia 24 de março de 2026. Todas as informações, cronograma completo e regras do certame estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico e no portal do E-Concurso MS.

Leia Também

Justiça

Em Jardim, MPMS participa de reunião que define ações preventivas e cronograma do Carnaval 2026

Saúde

Rede agiliza diagnóstico a ajuda a prevenir infartos na população de MS

Cidadania

MS ganha fórum especial de políticas públicas para mulheres

Com caráter consultivo e propositivo, o Fórum será coordenado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Atenção

Detran-MS orienta sobre renovação automática da CNH

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Luto

Morre aos 80 anos Antônio Carmo Colombo, da Peixaria

Antigo proprietário da tradicional Peixaria Colombo, Mudinho como era carinhosamente conhecido, será velado na Pax Universal de Aquidauana

Anastácio celebra Nossa Senhora de Lourdes com missa solene nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), data dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, a programação tem início às 8h, com a Missa dos Enfermosdi

