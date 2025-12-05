Cidadania de MS lança escuta pública para aproximar jovens e idosos

Objetivo é ouvir juventude e população idosa sobre suas experiências, ideias e proposições, para estruturar um programa capaz de reduzir violências, opressões, desrespeitos e desigualdades / Governo de MS/Divulgação

A Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul lançou a Escuta Pública “Conectando Gerações”, que convida jovens e pessoas com 60 anos ou mais a contribuir com a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do diálogo intergeracional. A consulta, realizada totalmente online, ficará aberta até 15 de janeiro de 2026.

A iniciativa busca reunir percepções, experiências e sugestões sobre convivência, inclusão, respeito e participação comunitária entre diferentes faixas etárias. As contribuições servirão de base para a estruturação do programa estadual “Conectando Gerações”, que tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e fortalecer vínculos entre jovens e idosos.

Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Larissa Paraguassú, “ouvir as duas pontas da linha geracional é o centro do projeto”. Ela destacou que o envelhecimento deixou de ser uma pauta do futuro para se tornar um desafio do presente, especialmente após o tema ter sido abordado no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, reforçou a importância da participação social. “A escuta é um grande marco para Mato Grosso do Sul. Queremos ouvir juventude e população idosa sobre suas experiências, ideias e proposições, para estruturar um programa capaz de reduzir violências, opressões, desrespeitos e desigualdades”, afirmou.

O projeto “Conectando Gerações” é uma iniciativa conjunta das subsecretarias da Juventude e da Pessoa Idosa, que busca reconstruir pontes entre trajetórias, histórias e saberes em um contexto de transformações aceleradas e relações cada vez mais mediadas pela tecnologia.

A escuta pública está disponível em formato digital. A participação é aberta a todos os interessados em contribuir para a criação de políticas mais humanas, conectadas e representativas da realidade sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!