05 de Dezembro de 2025

Gerações

Cidadania de MS lança escuta pública para aproximar jovens e idosos

O projeto "Conectando Gerações" é uma iniciativa conjunta das subsecretarias da Juventude e da Pessoa Idosa

Publicado em 05/12/2025 às 19:03

Objetivo é ouvir juventude e população idosa sobre suas experiências, ideias e proposições, para estruturar um programa capaz de reduzir violências, opressões, desrespeitos e desigualdades / Governo de MS/Divulgação

A Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul lançou a Escuta Pública “Conectando Gerações”, que convida jovens e pessoas com 60 anos ou mais a contribuir com a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do diálogo intergeracional. A consulta, realizada totalmente online, ficará aberta até 15 de janeiro de 2026.

A iniciativa busca reunir percepções, experiências e sugestões sobre convivência, inclusão, respeito e participação comunitária entre diferentes faixas etárias. As contribuições servirão de base para a estruturação do programa estadual “Conectando Gerações”, que tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e fortalecer vínculos entre jovens e idosos.

Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Larissa Paraguassú, “ouvir as duas pontas da linha geracional é o centro do projeto”. Ela destacou que o envelhecimento deixou de ser uma pauta do futuro para se tornar um desafio do presente, especialmente após o tema ter sido abordado no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, reforçou a importância da participação social. “A escuta é um grande marco para Mato Grosso do Sul. Queremos ouvir juventude e população idosa sobre suas experiências, ideias e proposições, para estruturar um programa capaz de reduzir violências, opressões, desrespeitos e desigualdades”, afirmou.

O projeto “Conectando Gerações” é uma iniciativa conjunta das subsecretarias da Juventude e da Pessoa Idosa, que busca reconstruir pontes entre trajetórias, histórias e saberes em um contexto de transformações aceleradas e relações cada vez mais mediadas pela tecnologia.

A escuta pública está disponível em formato digital. A participação é aberta a todos os interessados em contribuir para a criação de políticas mais humanas, conectadas e representativas da realidade sul-mato-grossense.

