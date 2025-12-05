Cidadania de MS lança escuta pública para aproximar jovens e idosos

O projeto "Conectando Gerações" é uma iniciativa conjunta das subsecretarias da Juventude e da Pessoa Idosa
Objetivo é ouvir juventude e população idosa sobre suas experiências, ideias e proposições, para estruturar um programa capaz de reduzir violências, opressões, desrespeitos e desigualdades / Governo de MS/Divulgação
A Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul lançou a Escuta Pública “Conectando Gerações”, que convida jovens e pessoas com 60 anos ou mais a contribuir com a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do diálogo intergeracional. A consulta, realizada totalmente online, ficará aberta até 15 de janeiro de 2026.
A iniciativa busca reunir percepções, experiências e sugestões sobre convivência, inclusão, respeito e participação comunitária entre diferentes faixas etárias. As contribuições servirão de base para a estruturação do programa estadual “Conectando Gerações”, que tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e fortalecer vínculos entre jovens e idosos.
Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Larissa Paraguassú, “ouvir as duas pontas da linha geracional é o centro do projeto”. Ela destacou que o envelhecimento deixou de ser uma pauta do futuro para se tornar um desafio do presente, especialmente após o tema ter sido abordado no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Já o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, reforçou a importância da participação social. “A escuta é um grande marco para Mato Grosso do Sul. Queremos ouvir juventude e população idosa sobre suas experiências, ideias e proposições, para estruturar um programa capaz de reduzir violências, opressões, desrespeitos e desigualdades”, afirmou.
O projeto “Conectando Gerações” é uma iniciativa conjunta das subsecretarias da Juventude e da Pessoa Idosa, que busca reconstruir pontes entre trajetórias, histórias e saberes em um contexto de transformações aceleradas e relações cada vez mais mediadas pela tecnologia.
A escuta pública está disponível em formato digital. A participação é aberta a todos os interessados em contribuir para a criação de políticas mais humanas, conectadas e representativas da realidade sul-mato-grossense.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Ministro da Saúde diz que pasta busca transferência de tecnologia
Saúde
O município foi designado como município coordenador do PMAE na Região do Baixo Pantanal, assumindo um papel estratégico de apoio
Emocionante
Instituição de Ensino registrou um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS