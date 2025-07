Cidadania e Escolagov iniciam formação de agentes públicos

A formação marca o início de uma série de ações voltadas à qualificação do atendimento / Divulgação

Com o compromisso de promover um serviço público mais acessível, humano e acolhedor, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul deu início, nesta quarta-feira (10), ao curso Formação em Agentes de Cidadania e Inclusão. A iniciativa, realizada pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) em parceria com a Escola de Governo e a Faculdade Insted, tem como objetivo capacitar servidores estaduais para atuarem como agentes de transformação social, ampliando o acesso, o respeito à diversidade e a efetivação dos direitos em todas as áreas da gestão pública.

A formação marca o início de uma série de ações voltadas à qualificação do atendimento nas repartições públicas, com foco especial nas pessoas com deficiência e em grupos historicamente excluídos. O curso integra o eixo Capacitação Continuada e Permanente do projeto Caminhos da Cidadania e articula-se ao eixo de Ampliação e Fortalecimento da Rede de Atendimento, ambos da SEC.

Durante a aula inaugural, o secretário-adjunto de Estado da Cidadania, José Francisco Sarmento, destacou que a proposta do curso vai além da capacitação técnica, é um chamado à consciência e à prática cotidiana da cidadania.

“Estamos construindo um Estado para todos e todas. Seguindo o lema do nosso governador, a Secretaria de Cidadania tem o compromisso de incluir quem historicamente foi excluído. E isso começa na escuta, no acolhimento e na preparação de quem está na linha de frente do serviço público”, afirmou.

Com experiência de quase três décadas como professor universitário, Sarmento reforçou a importância da formação contínua para transformar o atendimento público em uma ferramenta de inclusão.

“Não consigo entender alguém que trabalha para o Estado e ainda carrega preconceitos. Como atender uma mulher trans com respeito, se a gente sequer se permite entender e acolher sua existência? Esta formação é um convite à mudança, e vocês são o início de algo muito importante para o nosso Estado”, provocou.

A diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Assunção, também deu as boas-vindas aos participantes e reiterou o papel da escola como espaço de fortalecimento humano e institucional.

“É uma alegria ver cada um de vocês aqui. Sabemos o quanto é desafiador parar as atividades para estudar, mas é assim que a gente fortalece o serviço público. Esta formação é para que vocês se sintam preparados, mas também provocados a transformar o atendimento ao cidadão”, pontuou.

Ana Paula ainda agradeceu à SEC e à Faculdade Insted pela parceria e confiança na condução do projeto. “Que este espaço seja de aprendizado, de troca e de construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e inclusiva”, completou.

Compromisso com a Cidadania

Entre os 60 servidores que participam da formação, oriundos de diversas secretarias do Governo do Estado, está a primeira-tenente Luciana Vasconcelos da Cruz, oficial do Corpo de Bombeiros Militar e especialista em pedagogia. Com atuação na segurança pública, ela reforça a importância da capacitação para tornar o atendimento mais sensível e justo.

“Acredito que o curso irá proporcionar conhecimentos importantes para o nosso dia a dia no atendimento a pessoas com deficiência, pessoas que precisam de um atendimento mais especializado, uma atenção mais específica. E como agente de segurança pública, também somos agentes de cidadania”, destacou.

Segundo a tenente, a corporação já vem incorporando temas de inclusão nos cursos internos de formação, e a expectativa é ampliar esse movimento.

“Essa capacitação é fundamental para que a gente possa abrir mais espaço para essas temáticas dentro da corporação e, assim, ampliar nosso papel como promotores da cidadania em todo o Estado”, completou.

Formação

Participam servidores das seguintes pastas: SEC, Sead, Sefaz, SED, SES, Seilog, Sejusp, SAD, Setesc, Semadesc e Segov. O curso é presencial e acontece sempre às quintas-feiras, de 10 de julho a 28 de agosto, das 13h30 às 17h30, na sede da Faculdade Insted, em Campo Grande. Com carga horária total de 40h, a formação é ministrada por especialistas em inclusão, acessibilidade e direitos humanos.

Entre os eixos temáticos abordados estão: Fundamentos da Inclusão e Estudos sobre as Deficiências; Implicações Psicossociais das Deficiências e o Papel do Atendimento Inclusivo; Habilidades Integradas de Atendimento e Comunicação à Pessoa com Deficiência; Acessibilidade, Tecnologias Assistivas e Práticas de Atendimento.

As aulas são ministradas pelas professoras Dra. Paola Gianotto Braga, Dra. Cilmara Ayache, Ma. Juliana Campos Francelino e Ma. Maira Cristiane Benites.

*Com informações da Comunicação da Cidadania