Acessibilidade

15 de Maio de 2026 • 21:20

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Cidadão já pode parcelar serviços de habilitação em MS diretamente no portal Meu Detran

A novidade, disponível por meio do BBPay solução do Banco do Brasil, instituição financeira oficial do Governo do Estado elimina a necessidade de comparecimento presencial para solicitar o parcelamento

Da redação

Publicado em 15/05/2026 às 16:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Governo de MS

Quem precisa tirar a primeira habilitação ou renovar a CNH em Mato Grosso do Sul agora conta com mais praticidade, autonomia e menos burocracia. O portal Meu Detran passou a oferecer o parcelamento online dos serviços de habilitação, permitindo que todo o processo seja iniciado sem sair de casa.

A novidade, disponível por meio do BBPay — solução do Banco do Brasil, instituição financeira oficial do Governo do Estado — elimina a necessidade de comparecimento presencial para solicitar o parcelamento. Antes, o cidadão precisava ir até uma agência do Detran-MS para realizar o procedimento. Agora, basta acessar o portal oficial e concluir a operação de forma totalmente digital, sem necessidade de suporte ou atendimento presencial.

Cidadão pode escolher como prefere realizar o pagamento

Com a nova funcionalidade, o cidadão passa a ir presencialmente à agência apenas para as etapas obrigatórias do processo, como coleta de biometria, captura de imagem e realização dos exames psicológico e médico.

A iniciativa faz parte do processo de transformação digital do Governo do Estado e do Detran-MS, que vem ampliando os serviços online para oferecer mais comodidade, agilidade e segurança aos cidadãos, especialmente para quem mora no interior ou possui dificuldade de comparecer a uma unidade de atendimento.

“Não existe essa operação fora do Portal Meu Detran. Outras empresas credenciadas podem realizar parcelamentos relacionados a veículos, mas os serviços de habilitação são exclusivos do portal oficial do Detran-MS. Essa solução faz parte do processo de transformação digital do Detran e do Governo do Estado, para facilitar o atendimento ao cidadão onde quer que ele esteja”, explica Robson Lui, diretor de Tecnologia da Informação.

A ferramenta entrou em fase de testes nesta quarta-feira (13) e já recebeu avaliação positiva do primeiro usuário a utilizar a funcionalidade. O biomédico Carlos Eduardo Machado Marques, de 24 anos, está renovando a habilitação e aprovou a experiência. “O processo foi bem intuitivo e bem fácil de usar, gostei bastante”, afirmou o jovem, que avaliou o novo serviço como “10/10”.

Parcelamento está disponível no Meu Detran para renovação e primeira habilitação

Nesta primeira etapa, o parcelamento está disponível para os serviços de primeira habilitação e renovação da CNH. O procedimento é realizado exclusivamente dentro do portal oficial de serviços do Detran-MS (meudetran.ms.gov.br), garantindo mais segurança ao cidadão durante todo o processo.

Por se tratar de uma ferramenta nova, o sistema será acompanhado continuamente pelas equipes técnicas do Detran-MS. O objetivo é monitorar a efetividade dos pagamentos, verificar o funcionamento da plataforma e identificar possíveis ajustes necessários para garantir estabilidade e segurança na operação.

A escolha pelos serviços de habilitação nesta fase inicial permite um acompanhamento mais próximo de cada pagamento realizado, já que o volume diário é menor em comparação aos serviços veiculares. A implantação gradual faz parte da estratégia do órgão para assegurar que a tecnologia entregue exatamente aquilo que o cidadão espera: facilidade, rapidez e segurança no acesso aos serviços públicos digitais.

“O objetivo é garantir o pleno funcionamento do sistema para, em breve, ampliar para todos os serviços”, reforça Robson Lui.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

FATALIDADE

Colisão frontal deixa dois mortos na BR-060 em Camapuã

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado

ENERGIA E INVESTIMENTOS

Energisa renova concessão em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos

Empresa prevê R$ 4,4 bilhões em investimentos

Maio Amarelo

Detran-MS e técnicos industriais unem forças pela segurança viária

Publicidade

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 36 milhões nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Reconhecimento

Saúde de Aquidauana presta homenagem a profissionais da enfermagem

Em alusão ao Dia da Enfermagem, secretaria realizou encontro para valorizar técnicos e enfermeiros

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece oportunidade para auxiliar financeiro

Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo