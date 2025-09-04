Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 15:40

Cidade Empreendedora é implantado em Anastácio pelo Sebrae

Equipe da Prefeitura participa de eventos em Campo Grande para fortalecer comunicação e promover ações do município

Publicado em 04/09/2025 às 14:32

04/09/2025

O programa atua em áreas como desburocratização e educação / Divulgação

Anastácio agora integra o programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae que visa fortalecer a atuação da gestão municipal e impulsionar o desenvolvimento local.

Nesta fase inicial, estão sendo realizados diagnósticos e planejamentos estratégicos para otimizar os serviços públicos oferecidos à população. O programa atua em áreas como desburocratização, educação empreendedora, inclusão produtiva e comunicação.

Como parte das ações, a equipe da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Anastácio participou nesta semana de dois eventos em Campo Grande: a 7ª edição do SebraeJor, que premiou os vencedores do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo, e o Cidade em Pauta, que apresentou boas práticas em assessoria de imprensa e uso de redes sociais dentro do programa Cidade Empreendedora.

A participação nos encontros teve como objetivo atualizar conhecimentos, trocar experiências com outras gestões e aprimorar as estratégias de comunicação institucional, para que as ações e potencialidades do município sejam divulgadas com mais eficiência.

